Українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше

Найбільшу надбавку отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів

З 1 грудня в Україні перерахували прожитковий мінімум, що вплине на пенсії

В Україні з 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зріс на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме:

на дітей віком до 6 років – 1921 грн,

дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн,

працездатних осіб – 2270 грн, осіб,

осіб, які втратили працездатність, – 1769 грн.

Таким чином збільшилися мінімальна, максимальна пенсії й надбавка до виплати за стаж. Як перерахують:

надбавка збільшиться із 17,2 до 17,69 грн за рік стажу;

мінімальна пенсія – із 1720 до 1769 грн +48 грн;

максимальна пенсія – із 17 210 до 17 690 грн +480 грн.

Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць – 17 690 грн.

Загалом підвищення стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.