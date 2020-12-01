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    Економіка та фінанси

    Українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше

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    <p>Найбільшу надбавку отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів</p> - Українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше

    Найбільшу надбавку отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів

    З 1 грудня в Україні перерахували прожитковий мінімум, що вплине на пенсії

    В Україні з 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зріс на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн.

    Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме:

    • на дітей віком до 6 років – 1921 грн,
    • дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн,
    • працездатних осіб – 2270 грн, осіб,
    • осіб, які втратили працездатність, – 1769 грн.

    Таким чином збільшилися мінімальна, максимальна пенсії й надбавка до виплати за стаж. Як перерахують:

    • надбавка збільшиться із 17,2 до 17,69 грн за рік стажу;
    • мінімальна пенсія – із 1720 до 1769 грн +48 грн;
    • максимальна пенсія – із 17 210 до 17 690 грн +480 грн.

    Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. 

    Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць – 17 690 грн. 

    Загалом підвищення стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

    До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система економіка Україна фінанси пенсія стаж
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