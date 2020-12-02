В Україні розпочалося фінансування пенсій грудня

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку, запевнили у Пенсійному фонді

Сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень

У середу, 2 грудня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій грудня.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Зазначається, що сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень.

«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Нагадаємо, українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.