В Україні розпочалося фінансування пенсій грудня
Сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень
У середу, 2 грудня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій грудня.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
Зазначається, що сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень.
«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.
До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.
Нагадаємо, українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.