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    Економіка та фінанси

    В Україні розпочалося фінансування пенсій грудня

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    Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку, запевнили у Пенсійному фонді - В Україні розпочалося фінансування пенсій грудня
    Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку, запевнили у Пенсійному фонді

    Сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень

    У середу, 2 грудня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій грудня.

    Про це повідомляє пресслужба фонду.

    Зазначається, що сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень.

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    «Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.

    До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Нагадаємо, українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.

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    Теги: економіка фінансування Україна Пенсійний фонд пенсія
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