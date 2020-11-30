Із 1 грудня в Україні зросте розмір соціальних виплат

До 9080 грн зросте максимальна допомога по безробіттю

В Україні відзавтра, тобто з 1 грудня, підвищиться прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

Відповідні підвищення передбачені держбюджетом на 2020 рік.

Зокрема, йдеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що мінімальна пенсія зросте на 57 гривень – до 1769 гривень.

Крім того, до 9080 грн зросте максимальна допомога по безробіттю.

Розмір аліментів для дітей віком до 6 років складе 960,5 гривень, а для 6-18 років 1197,5 гривень.

Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: