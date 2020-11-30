Із 1 грудня в Україні зросте розмір соціальних виплат
До 9080 грн зросте максимальна допомога по безробіттю
В Україні відзавтра, тобто з 1 грудня, підвищиться прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття
Відповідні підвищення передбачені держбюджетом на 2020 рік.
Зокрема, йдеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що мінімальна пенсія зросте на 57 гривень – до 1769 гривень.
Крім того, до 9080 грн зросте максимальна допомога по безробіттю.
Розмір аліментів для дітей віком до 6 років складе 960,5 гривень, а для 6-18 років 1197,5 гривень.
Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.