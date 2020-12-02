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    Гривня слабне: курс долара наближається до максимуму з початку року

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    Курс долара продовжує зростати&nbsp; - Гривня слабне: курс долара наближається до максимуму з початку року
    Курс долара продовжує зростати 

    Долар подорожчав ще на 6 копійок

    Національний банк України на середу 2 грудня встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.

    Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,52 гривень за долар, курс купівлі до 28,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,14 гривень за євро.

    До слова, із 1 грудня в Україні зросте розмір соціальних виплат. Тобто, підвищується прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

    Також українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше

    Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

    Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

    Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

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    Теги: Національний банк пенсія Василь Горбаль
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