Перші українські трамваї з’являться у Єгипті вже влітку

Перша поставка трамваїв в Єгипет планується на початку червня

Компанія «Татра-Юг» відправить першу партію трамваїв в єгипетську Олександрію на початку червня 2018 року. Про це Центру транспортних стратегій розповів директор компанії Анатолій Кердівара. «Перша поставка трамваїв в Єгипет планується на початку червня. В цілому, замовлення ми повинні виконати до кінця 2019 року», -



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Перша поставка трамваїв в Єгипет планується на початку червня

Компанія «Татра-Юг» відправить першу партію трамваїв в єгипетську Олександрію на початку червня 2018 року. Про це Центру транспортних стратегій розповів директор компанії Анатолій Кердівара.

«Перша поставка трамваїв в Єгипет планується на початку червня. В цілому, замовлення ми повинні виконати до кінця 2019 року», - уточнив Кердівара.

За його словами, «Татра-Юг» почала виконання замовлення не так давно, оскільки замовник з Єгипту лише недавно вніс передоплату.

Нагадаємо, що на початку 2017 року «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв, випередивши консорціум Stadler і «Белкоммунмаш», а також китайську корпорацію CRRC.

Високопольні двосекційні трамваї матимуть довжину 22 метри.

«Це спочатку була вимога замовника. За їхніми словами, це обумовлено кліматичними умовами в Олександрії і технічними параметрами трамвайної системи», - прокоментували порталу ЦТС в «Татра-Юг».

Трамвайна система Олександрії є найстарішою в Африці і однією з найстаріших у світі.

«Татра-Юг» вже 25 років працює в Україні, виробляючи трамвайні вагони по повному циклу на площах «Південмашу» у Дніпрі.