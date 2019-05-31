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    Економіка та фінанси

    Підсумки засідання РНБО: ринок електроенергії, як того вимагав Коломойський, поки не відмінили

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    31 травня&nbsp;<span>Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці</span> - Підсумки засідання РНБО: ринок електроенергії, як того вимагав Коломойський, поки не відмінили
    31 травня Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці

    Розгляд рішень, на яких публічно наполягав олігарх Ігор Коломойський, РНБО перенесла на два тижні

    Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці. Однак рішень прийнято не було. «Сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення», - повідомляє офіційний сайтпрезидента.

    Формальним приводом для проведення сьогоднішнього засідання РНБО стала трагедія на шахті «Лісова» (ДП «Львіввугілля»), яка забрала життя двох гірників. У той же час, як завив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, профспілкові лідери на дане засідання запрошені не були.

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    Засідання пройшло в закритому режимі. Найбільш резонансним питанням, яке розглядала РНБО, був новий ринок електроенергії.

    Як повідомлялося, за скасування закону «Про ринок електроенергії» публічно наполягає олігарх Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії в Україні.

    Закон «Про ринок електроенергії», на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету ЄС.

    Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України і ЄС.

    Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС в розмірі 500 млн євро.

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