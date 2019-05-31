Незважаючи на заяви Зеленського, засідання РНБО щодо вугільної галузі відбувається у закритому режимі



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Очільник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Керівник Незалежної профспілки гірників України обурений, що його не запросили на засідання Ради нацбезпеки

Голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця не запросили на сьогоднішнє засідання РНБО з проблем у вугільній галузі. За його словами список запрошених затверджували президент Володимир Зеленський разом з секретарем РНБО Олександром Данилюком.

Про це заявив сам Волинець на своїй сторінці у Facebook.

«Я відкрита людина, і всі знають, що саме я можу сказати, а тому не хочуть чути. Наприклад, ми вчора з Турмановим (Віктор Турманов - голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України, - ред) були в Міненерго, і всі вірили, що нас запросять на це засідання, і я готовий прийти і назвати імена, які пов'язані з корупцією в галузі. Наприклад, Кропачов вантажить шлами через шахту «Краснолиманську» і фабрику «Комсомольську». Але думки профспілок з цих питань вони вислуховувати не збираються. Запрошення на засідання не було, і зараз я приймаю заходи, щоб туди потрапити», - зазначив Волинець.

Лідер профспілок не розуміє, чому ніхто не хоче слухати шахтарів і їх пропозиції щодо стабілізації ситуації в галузі.

«Я роздобув телефон контактної особи в РНБО, він чесно сказав: ну, знаєте, президент затвердив список з подачі Данилюка, і я тільки обзвонюю тих, хто запрошений. Данилюк не бере слухавку, буду ще дзвонити в приймальню, намагатися вирішити питання, як потрапити на засідання. Знаєте, люди доброзичливо поставилися до поїздки президента на шахту «Лісову», а тут раптом виявляється, що ніхто не хоче слухати шахтарів і їх пропозиції щодо стабілізації ситуації, я зі свого боку готувався і конкретні пропозиції по галузі подати, і повідомити про заходи відлучення «смотрящих» від вугільної промисловості, тому що якщо грабують, то нічого не зміниш», - підкреслює Волинець.