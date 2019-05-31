Незважаючи на заяви Зеленського, засідання РНБО щодо вугільної галузі відбувається у закритому режимі
Керівник Незалежної профспілки гірників України обурений, що його не запросили на засідання Ради нацбезпеки
Голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця не запросили на сьогоднішнє засідання РНБО з проблем у вугільній галузі. За його словами список запрошених затверджували президент Володимир Зеленський разом з секретарем РНБО Олександром Данилюком.
Про це заявив сам Волинець на своїй сторінці у Facebook.
«Я відкрита людина, і всі знають, що саме я можу сказати, а тому не хочуть чути. Наприклад, ми вчора з Турмановим (Віктор Турманов - голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України, - ред) були в Міненерго, і всі вірили, що нас запросять на це засідання, і я готовий прийти і назвати імена, які пов'язані з корупцією в галузі. Наприклад, Кропачов вантажить шлами через шахту «Краснолиманську» і фабрику «Комсомольську». Але думки профспілок з цих питань вони вислуховувати не збираються. Запрошення на засідання не було, і зараз я приймаю заходи, щоб туди потрапити», - зазначив Волинець.
Лідер профспілок не розуміє, чому ніхто не хоче слухати шахтарів і їх пропозиції щодо стабілізації ситуації в галузі.
«Я роздобув телефон контактної особи в РНБО, він чесно сказав: ну, знаєте, президент затвердив список з подачі Данилюка, і я тільки обзвонюю тих, хто запрошений. Данилюк не бере слухавку, буду ще дзвонити в приймальню, намагатися вирішити питання, як потрапити на засідання. Знаєте, люди доброзичливо поставилися до поїздки президента на шахту «Лісову», а тут раптом виявляється, що ніхто не хоче слухати шахтарів і їх пропозиції щодо стабілізації ситуації, я зі свого боку готувався і конкретні пропозиції по галузі подати, і повідомити про заходи відлучення «смотрящих» від вугільної промисловості, тому що якщо грабують, то нічого не зміниш», - підкреслює Волинець.