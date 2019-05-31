Зеленський провів перше засідання РНБО. Рішення будуть через два тижні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсмана усадили між президентом та колишнім адвокатом Коломойськогой

«Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону»

Президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 31 травня, провів нараду за участю членів Ради нацбезпеки і оборони, присвячену енергетичній безпеці.

Як повідомляє прес-служба, президент нагадав, що позавчора він відвідав шахту «Лісова» у Львівській області, де загинули двоє гірників, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення.

Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

«Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону», – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

Нагадаємо, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року).

Проте учасники ринку заявляли про неготовність деяких сегментів нової моделі до роботи із запланованої дати. У зв’язку з цим у парламенті зареєстрували кілька законопроектів, які передбачають перенесення запуску ринку. Про необхідність відстрочки заявляють і деякі міжнародні організації, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку, представництво Європейського Союзу та представництво Європейського інвестиційного банку в Україні.