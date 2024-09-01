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Підвищення акцизів на пальне стало на паузу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підвищення акцизів на пальне стало на паузу
Із 1 вересня 2024 року акцизи на бензин мали б зрости до 242,6 євро/1 000 л
фото: Depositphotos

Із 1 вересня 2024 року ціни на бензин мали б зрости, утім поки що цього не станеться

Президент Володимир Зеленський не підписав закон про підвищення з 1 вересня акцизу на пальне. Про це свідчать дані на картці законопроєкту № 11256-2.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 17 липня 2024 року. 21 серпня його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук і того ж дня він був направлений на підпис президенту.

Цей законопроєкт приводить чинні положення Податкового кодексу у відповідність до положень Директиви №2003/96/ЄС.

Згідно з графіком підвищення ставок, із 1 вересня 2024 року акцизи на бензин мали б зрости до 242,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 271,70 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,80 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,90 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

Акцизи на дизпальне з 1 вересня 2024 року мали б зрости до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,70 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

Акцизи на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) з 1 вересня 2024 року мали б зрости до 148 євро/1 000 л, з 2025 року - до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, рух законопроєкту заблокувала відповідна постанова у Верховну Раду, через що Зеленський не встиг його підписати.

Як повідомлялося, збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках.

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Теги: пальне бензин ціни законопроєкт

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