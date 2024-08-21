Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно
Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно
фото з відкритих джерел

Середня вартість цукру порівняно з минулим місяцем зросла до 36 грн

В Україні продовжується тенденція до зростання цін на базові продукти харчування. Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно.

Середня вартість цукру збільшилася з 35,50 грн/кг до 36,52 грн/кг. При цьому ціни в різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися: від 34,90 грн/кг в Ашані до 41,40 грн/кг в «МегаМаркеті» .

Пшеничне борошно також стало дорожчим – з 25,01 грн/кг до 26,72 грн/кг. За двокілограмову пачку тепер доведеться заплатити близько 49,70 грн.

Єдина хороша новина для споживачів – ціна на морську сіль залишилася стабільною на рівні 35,74 грн/кг. Найвигідніша пропозиція в Ашані – 33,88 грн/кг, а найдорожча в «МегаМаркеті» – 37,60 грн/кг.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом.

Читайте також: Як комунальники дурять українців і чому кавун – це ризик? Інтерв’ю з шефом Держпродспоживслужби
Теги: економіка ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка Росії, у якій цього року відбулося різке зростання зарплат, може виявитися здатною підтримувати стабільний ринок нерухомості
Росіянам бракує інвестиційних можливостей, чиновники б'ють на сполох – The Economist
23 липня, 10:41
Прожитковий мінімум визначив, що на продукти українець на місяць витрачає 3 724,75 грн
Мінсоцполітики оприлюднило фактичний розмір прожиткового мінімуму
24 липня, 15:14
Путін підставив економічне плече Кім Чен Ину
Путін допоміг відновити економіку Північної Кореї: аналіз Bloomberg
26 липня, 11:00
Північна Корея передала Росії до 4,8 млн артилерійських снарядів
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW
28 липня, 02:05
Запровадження військового збору з доходів підприємств може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду
Підвищення військового збору збільшить ціни? Нацбанк забив на сполох
2 серпня, 13:55
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
10 серпня, 23:30
Минулого тижня ціна на Brent підвищилася більш ніж на 3,5%, тоді як West Texas Intermediate зросла більш ніж на 4%
Ціни на нафту зростають на тлі напруження на Близькому Сході
12 серпня, 11:28
У розрахунку на душу населення найбільшим донором Євросоюзу була Ірландія
Головні країни-донори та споживачі грошей ЄС: хто найбільше отримує і витрачає
14 серпня, 16:28
Найбільше зростання торгівлі через «треті країни» відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі санкційні обмеження
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
Вчора, 20:03

Особисті фінанси

В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно
В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно
«Національний кешбек»: українці отримають компенсацію за купівлю українських товарів
«Національний кешбек»: українці отримають компенсацію за купівлю українських товарів
Як змінилися ціни на гречку, рис та макарони: аналіз
Як змінилися ціни на гречку, рис та макарони: аналіз
За останній тиждень в Україні зросли ціни на огірки
За останній тиждень в Україні зросли ціни на огірки
У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру
У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру
Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю
Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
107K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
37K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
19K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через їхні домовленості із «Газпромом»
19K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
17K
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua