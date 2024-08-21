В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно

Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно

Середня вартість цукру порівняно з минулим місяцем зросла до 36 грн

В Україні продовжується тенденція до зростання цін на базові продукти харчування. Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно.

Середня вартість цукру збільшилася з 35,50 грн/кг до 36,52 грн/кг. При цьому ціни в різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися: від 34,90 грн/кг в Ашані до 41,40 грн/кг в «МегаМаркеті» .

Пшеничне борошно також стало дорожчим – з 25,01 грн/кг до 26,72 грн/кг. За двокілограмову пачку тепер доведеться заплатити близько 49,70 грн.

Єдина хороша новина для споживачів – ціна на морську сіль залишилася стабільною на рівні 35,74 грн/кг. Найвигідніша пропозиція в Ашані – 33,88 грн/кг, а найдорожча в «МегаМаркеті» – 37,60 грн/кг.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом.