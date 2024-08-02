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Ціни на пальне: експерт розповів, чого очікувати після підвищення акцизу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ціни на пальне: експерт розповів, чого очікувати після підвищення акцизу
З 1 вересня акциз на бензин зросте на 1,5 грн, на дизпальне – менше, ніж на 2 грн та близько на 5 грн – скраплений газ
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо

Верховна Рада схвалила збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Однак це суттєво не вплине на ціни на бензин та дизпаливо. Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

«З 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн, на дизпальне – менше, ніж на 2 грн, більше зростання, близько на 5 грн, буде на скраплений газ. По бензину, дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни, якесь зростання, оскільки 1,5-2 грн – це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть не помічає», – зазначив Сергій Куюн.

Як наголошує експерт, більша, порівняно з бензином і дизпаливом, ціна на скраплений газ, попри меншу економію, все одно залишиться вигідною для користувачів.

«По скрапленому газу більш суттєве підвищення, там дійсно буде зростання ціни, думаю на ті ж 5 грн вона зросте. Але це не означає, що це моторне пальне втратить свою привабливість. Воно все одно залишиться набагато  вигідніше бензину для тих, у кого газобалонне обладнання для автомобілів (ГБО) є і воно все одно буде вигідним для тих, в кого є великі пробіги, і відповідно це дозволить і далі встановлювати ГБО, нові інсталяції цього газобалонного обладнання робити. Так, дійсно, економія буде вже не така як раніше, але все одно вона буде, і вона суттєва», – пояснив він.

Водночас Куюн назвав позитивні тенденції щодо ціни на нафту, яка може позитивно позначитися на подальшій вартості пального навіть в умовах збільшення акцизу.

«Наприклад, зараз ми бачимо дуже гарні тенденції, вчора ціна на нафту провалилася нижче позначки $80 за барель, ще місяць тому вона була 87 доларів і відповідно, якби сьогодні цей акциз запрацював, наприклад, не з 1 вересня, а з 1 серпня, то, я впевнений, ми б взагалі не побачили ніяких змін на стелах. Тому що закупівельна вартість впала, акциз зріс, і відповідно вони компенсували б одне одного, можливо було б ще й подальше зниження цін, яке ми сьогодні бачимо на внутрішньому ринку», – додав експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Зокрема, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Як повідомлялося, збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках.

Читайте також: Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Теги: Сергій Куюн пальне ціни газ акциз бензин

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