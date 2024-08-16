Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Компанії, які надають телеком-послуги, а саме інтернет-провайдери та мобільні оператори, зможуть бронювати до 100% співробітників

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідне зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Компанії, які надають телеком-послуги, а саме інтернет-провайдери та мобільні оператори, зможуть бронювати до 100% співробітників.

«Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни – наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури» , – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Із головних вимог до компаній – у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

«Раніше вже ухвалили рішення, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Одне з них – оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління. Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів – ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку» – додають в повідомленні.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Законопроєкт уже зареєстровано на сайті Верховної Ради.