Тариф на електроенергію з 1 серпня: скільки платитимуть українці

Проєкт зміни тарифів в уряді обговорюють вже кілька місяців

Наприкінці червня Міненерго ініціювало продовження до 1 серпня терміну дії нині чинного механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії). Так тариф на електроенергію для населення – 1,68 грн/кВт-година – залишився в дії до 1 серпня. Після цієї дати чиновники представлять нову модель розрахунків.

З власних джерел «Главкома» відомо, що нині в уряді обговорюють проект ПСО, який передбачає розподіл споживачів на 4 категорії: тих, хто споживає до 100 кВт⋅год, далі – від 100 кВт⋅год до 300 кВт⋅год, потім – від 300 кВт⋅год до 500 кВт⋅год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт⋅год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 грн за кВт⋅год.

«Главком» писав, що за різними оцінками, для тих сімей, які використовують багато струму, ціна може збільшитися з 1,68 до 2,5 грн за кВт·год. Логіка такого рішення така: багаті сім'ї, у яких багато електроприладів, повинні платити за реальною вартістю. Варто відзначити, що логіка хибна, адже якщо в помешканні живе сім’я з 4-5 осіб, і там встановлений електричний бойлер для обігріву води, то місячні обсяги перевищать 500 кВт·год. Далі – якщо помешкання опалюється електричним котлом, то встановлений державним Регулятором місячний ліміт споживання – 3000 кВт·год. Платити за цей ліміт дозволено з урахуванням знижувальних нічних коефіцієнтів, якщо вмикати котел лише вночі. Яким буде тариф для таких споживачів, поки що не відомо.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що бідних українців будуть захищати: ті, хто витрачає до 100 кВт·год на місяць, платитимуть менше. «Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів із 16,9 млн домогосподарств. Проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, потім знову продовжив таку ж ціну на травень-червень, а потім ще й на липень.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.



