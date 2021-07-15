Підвищення тарифів на залізничні перевезення доведе ситуацію у ПЕК до критичного стану – лист ФРУПЕК до прем’єра

Як сказано у листі, поточна системна реформа галузі та пандемія Covid-19 призвели до загальної кризи у вугільній та енергетичній галузях.

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, заявлене «Укрзалізницею», є одним із найбільш економічно необґрунтованих підвищень тарифів на послуги держмонополії та призведе ситуацію в паливно-енергетичному комплексі до катастрофічного стану. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодаців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як сказано у листі, поточна системна реформа галузі та пандемія Covid-19 призвели до загальної кризи у вугільній та енергетичній галузях. І ця криза посилиться, якщо виростуть тарифи на залізничні перевезення, які є для вказаних галузей майже безальтернативним способом транспортування вугілля та мазуту для потреб ТЕС.

«За оцінками Федерації, у випадку впровадження в дію проєкту Наказу, вартість перевезення палива для потреб ТЕС зросте в середньому на 30%, або на 40–50 грн за тону, що сумарно збільшить транспортні витрати підприємств галузі на 2,1 млрд грн щорічно. Таке збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію та підвищить ризики зупинки діяльності підприємств, зниження податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, зростання безробіття та соціальної напруги», – попереджають у ФРУПЕК.

Крім того, підвищення вартості транспортування призведе до росту собівартості виробництва електроенергії ТЕС на 2-3 коп/кВт·год. При цьому ціна на ринку електроенергії, через неврегульованість ринкових механізмів, впала і так нижче собівартості. Так, у травні-червні ринкові ціни склали 0,9-1,3 коп/кВт·год. А середня собівартість виробництва електроенергії ТЕС складає 1,6 коп/кВт·год. У поточних умовах гострої кризи перебуває і вугільна галузь. Зокрема, вже на цей час вугільні підприємства є збитковими та перебувають на межі зупинки діяльності. Сумарні збитки вугільної галузі у 2020 році оцінюють у 12–13 млрд грн. Операційні збитки ТЕС через встановлення на ринку ціни нижче собівартості за 6 місяців 21 року вже склали 1,8-2 млрд грн і надалі накопичуються. Окрім того, системно існує заборгованість оператора НЕК «Укренерго» перед тепловою генерацією за балансуючу електроенергію, що ставить підприємство на межу неплатоспроможності, – зазначено у листі.

«У той же час становище УЗ хоча і є складним, проте не критичним, а ключовими причинами кризи є не тарифи на перевезення, а низька операційна ефективність. В УЗ відсутня середньотермінова стратегія розвитку, а неефективна політика у ділянці держзакупівель призвела до гострого дефіциту пального у червні цього року. Крім того, через низький рівень сервісу в УЗ спостерігається відтік вантажів, а через завищені ціни протягом 2020 року масово простоювали вагони перевізника, через що УЗ недоотримала 6 млрд грн доходу», – підкреслюють у Федерації.

Саме тому, переконані представники ФРУПЕК, підвищення тарифів без попереднього проведення системних реформ призведе до погіршення стану інших галузей економіки, але не розв'яже проблеми національного перевізника.

«У той час, як підприємства паливно-енергетичного комплексу перебувають на межі банкрутства, операційна рентабельність вантажних перевезень УЗ за 2020 рік склала 17%, що суттєво вище міжнародних аналогів. Наприклад, маржа німецької DB Cargo складає 3–5%, у Польщі – 15–17%, а у РЖД – 10–13%», – наголошують у листі.

У ФРУПЕК зазначили, що попри направлені численні запити, УЗ жодного разу не надала детального розрахунку собівартості перевезень у питанні вантажів, які б свідчили про збитковість перевезень та необхідність перегляду тарифів. В опублікованому проєкті Наказу розрахунків також не наведено.

«Як відомо, проблемним для УЗ є сегмент пасажирських перевезень, який найбільше постраждав від пандемії і збитки якого у 20 році склали 12,7 млрд грн. Проте фінансування збитків пасажирського сегменту за рахунок підвищення тарифів на перевезення вантажів для дотаційної вугільної галузі та збиткової енергетичної галузі є необгрунтованим!», – сказано у листі.

Навіть без підвищення тарифів, УЗ має резерви для значного покращення свого фінансового становища, переконані у ФРУПЕК.

«Збільшення реалізації металобрухту до 280 тис. тонн на рік дасть додатковий прибуток і 1,9 млрд грн, скасування податку на землю під залізничними шляхами потенційно зекономить компанії 4 млрд грн на рік, а скасування акцизу на дизельне пальне дасть іще мільярд економії. Крім того, можна оптимізувати персонал УЗ, скоротивши близько 70 тис. осіб надлишкового персоналу, та надати вигідніші умови транспортування своїм клієнтам, що дасть змогу підвищити вантажообіг», – перераховують у листі способи, якими УЗ може покращити своє фінансове становище.

Таким чином, на думку Федерації, заявлене підвищення тарифів є одним із найбільш економічно необґрунтованих підвищень тарифів на послуги держмонополії, яке підштовхне ситуацію в паливно-енергетичному комплексі до катастрофічного стану.

«Тому ми просимо відкликати на доопрацювання проєкт цього наказу і провести розрахунок комплексного впливу цього проєкту на економіку в цілому та на окремі галузі. Також необхідно опрацювати можливості стимулювання діяльності підприємств вугільної галузі шляхом зниження тарифів на перевезення залізницею, зокрема, за рахунок тимчасового встановлення для вугілля вартості перевезення на рівні тарифів для позакласних вантажів», – резюмують у листі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планує підвищення тарифів на залізничні перевезення. Позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать – на 30% і 15% відповідно.

Коментуючи цю ініціативу, генеральний директор гірничодобувної компанії «Юнігран» Сергій Диняк заявив, що «Укрзалізниця» підвищує тарифи на вантажні перевезення, але якість цих перевезень стає дедалі гірша. Тож якщо компанія не хоче втратити довіру клієнтів, з цим слід боротися. До того ж, гроші, які заробляє УЗ, ідуть на шалені зарплати керівництва, в той час як працівники компанії звільняються.