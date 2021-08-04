Глава Мінфіну розповів про підготовку до старту накопичувальної пенсії

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює лише на добровільному рівні

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює лише на добровільному рівні

Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної

Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи. Залишаються невирішеними низка питань. Про це повідомив у Facebook міністр фінансів Сергій Марченко.

Як зазначив міністр, накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.

«Наступний етап – добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів», – написав Марченко.

За його словами, зараз дискутуються окремі питання: «розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, особливості участі».

Марченко висловив надію що «за підтримки парламенту, ми вже з 2023 року зможемо подбати про свою пенсію».

Напередодні уряд анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями.

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні. За інформацією Мінсоцполітики, близько мільйона українців користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. При цьому внески до Пенсійного фонду платять 13 млн громадян, які працюють на користь 11 млн пенсіонерів.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Додамо, що із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки. Для отримання пенсії через банк, пенсіонеру потрібно відкрити в ньому рахунок і подати відповідну заяву. Його необхідно або особисто подати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання, або залишити в банку, а він вже передасть його у фонд.

Пенсіонери, які не зроблять цього до 1 вересня, будуть отримувати свої виплати через поточний рахунок «Ощадбанку», який буде відкритий за зверненням Пенсійного фонду. Пенсіонеру повідомлять про це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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