Податкова Ізраїлю полює на біткоїн-трейдерів

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Щодо деяких підозрюваних вже складено протоколи

Ізраїльські податківці через соцмережі виявляють криптовалютних трейдерів, які не платять прибутковий податок. Про це повідомляє Insider.Pro.

Запідозреним в ухилянні від сплати відомство розсилає відповідні повідомлення.

Представники податкової вимагають розкрити інформацію про транзакції, рахунки і гаманці, якими володіють порушники. Також ухильниками необхідно повідомити, чи займаються вони майнінгом. Попередньо, щодо деяких підозрюваних вже складено протоколи, хоча ніяких фактичних доказів у відомства немає.

Як саме ведеться моніторинг не уточнюється, проте передбачається, що персональні дані торговців біткоїнів податківці отримують від банків, які дуже вороже ставляться до криптовалютних транзакцій.

Як відомо, податкова служба Ізраїлю визнала біткоїн активом. Згідно з чинним у країні законодавством, тим, хто здійснює операції з криптовалютами, необхідно сплачувати податок на приріст капіталу в розмірі 25%, з юридичних осіб стягується ПДВ в розмірі 17%.

Примітно, що при цьому ЦБ Ізраїлю досі не визнав біткоїн валютою і взагалі законним платіжним засобом.

Нагадаємо, міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення в обіг власної криптовалюти — електронного шекеля — в рамках плану по скороченню обсягу готівки в економіці і боротьби з операціями на «чорному ринку».