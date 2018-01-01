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    Поляки б’ють на сполох: Яйця українських виробників можуть «зруйнувати» їх ринок

    На думку поляків, українські яйця спровокують зростання конкуренції
    З березня цього року на європейський ринок виходить велика українська агропромислова компанія «Авангард» (Avangardco), яка є одним з основних виробників яєць і сухих яєчних продуктів в Україні. Про це йдеться в заяві польської Національної палати виробників м’яса птиці та кормів (KIPDiP). «На думку KIPDiP, рішення
    • Сьогодні, 17:37
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    На думку поляків, українські яйця спровокують зростання конкуренції

    З березня цього року на європейський ринок виходить велика українська агропромислова компанія «Авангард» (Avangardco), яка є одним з основних виробників яєць і сухих яєчних продуктів в Україні. Про це йдеться в заяві польської Національної палати виробників м’яса птиці та кормів (KIPDiP).

    «На думку KIPDiP, рішення Єврокомісії (про допуск Avangardco на ринки ЄС - Ред.) матиме дуже серйозні наслідки для польських виробників яєць. Слід очікувати загострення експортної конкуренції і значного погіршення рентабельності експорту яєць з Польщі»,- йдеться в заяві.

    Палата відзначає, українська компанія Avangardco буде експортувати до ЄС яйця класу «А» з 28 лютого, а перші партії потраплять на європейські ринки з березня. За підрахунками, агрохолдинг може поставляти 1,6 млрд яєць на рік.

    У заяві наголошують, що українська компанія віддавна хотіла вийти на європейський ринок, зменшуючи свою залежність від ринків країн Близького Сходу та Північної Африки з огляду на падіння експорту через погіршення політичної ситуації в цьому регіоні.

    Варто зазначити, що директором компанії «Авангард» є Олег Бахматюк.

    Джерело: Укрінформ

    ЄС Польща ринок партії
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