Шуфрич підтвердив, що поїхав з України під час війни

Нестор Шуфрич каже, що поїхав до лікаря за кордон на законних підставах

Нардеп каже, що повернеться

Народний депутат України від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», наразі член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич підтвердив, що наразі перебуває за межами України, але запевняє, що до 23 травня включно повернеться. Про це пише «Радіо Свобода».

«13 травня (вперше за три місяці війни) я справді перетнув державний кордон, маючи на те усі законні підстави. По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За цей час, що перебуваю за кордоном, матиму консультацію лікаря для однієї зі своїх дітей, а також планую відвідати дві країни ЄС. Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти», – відповів він журналістам.

Окрім того, Шуфрич наголосив, що за увесь час повномасштабної війни в Україні, відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, крім одного, коли він брав офіційний лікарняний через погане самопочуття.

16 травня з’явилась інформація про те, що народний депутат, член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич втік з України та перетнув державний кордон України із Румунією.

Також сьогодні стало відомо, що колишній генпрокурор після двох спроб таки виїхав з України. Рябошапка теж каже, що повернеться.

Як відомо, 4 березня 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

Згодом Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ.

Нагадаємо, 12 травня фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Вже через два дні, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Водночас, офіційне припинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді не впливає на депутатські мандати її членів.

21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу «Платформи за життя та мир» увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова «платформа» Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.

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