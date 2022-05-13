Суд поставив крапку у справі про конфіскацію майна Киви

За оренду майна народний депутат протиправно отримав понад мільйон гривень

Верховний Суд прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн грн необґрунтованих активів, що належать колишньому народному депутату Іллі Киві. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

«Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та постановив конфіскувати в дохід держави вказані кошти», – йдеться у повідомленні.

Установлено, що Кива, будучи народним депутатом, попри те, що не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

«За оренду народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили 10 травня скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук.

Раніше повідомлялося, що суд буде розслідувати заочно справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

До слова, 14 квітня екснардепа Киву викликано на допит до столиці. Раніше повідомлялося, що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.