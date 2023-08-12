Пом’якшення валютних обмежень дозволить створити сприятливі умови для бізнесу – юристка

Експансія українського бізнесу за кордон стає ще більше актуальною, що й спричиняє відплив капіталу коштів

Подальше пом’якшення валютних обмежень допоможе створити сприятливі умови для бізнесу.

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Про це повідомила юристка практики Технологій та Інвестицій Juscutum Софія Драч.

«НБУ ввів певні пом’якшення, але вони не призводять до полегшення для бізнесу щодо здійснення валютних операцій. Нововведення, на нашу думку, лише дають змогу бізнесу залучати нові кошти з-за кордону (зовнішні кредити), але не розширюють його можливості здійснювати діяльність за межами країни», – пише вона.

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Драч наголосила, що умови повномасштабної війни призводять до постійних фінансових втрат для українського бізнесу, а нестабільність ціноутворення призводить до втрат ринку, а деякі підприємства навіть стикаються з руйнуванням своїх основних засобів та приміщень.

За цих умов експансія українського бізнесу за кордон стає ще більше актуальною, що й спричиняє відплив капіталу коштів.

Вона додала, що у таких складних умовах регулюючому органу, можливо, варто розглянути альтернативний підхід і прийняти рішучі дії для уникнення негативних наслідків на валютному ринку. При цьому варто забезпечити баланс між обмеженнями і розвитком бізнесу, щоб забезпечити стабільний економічний розвиток і привабливі умови для інвесторів.

«Якщо НБУ здійснить обіцяні пом’якшення, це може створити сприятливі умови для бізнесу, дозволяючи українцям вільніше розпоряджатися своїми коштами на рахунках в українських банках, а також за кордоном», – підсумувала Драч.

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Нагадаємо, нещодавно Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.