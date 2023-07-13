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Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти
Серед продуктів в Україні найбільше подорожчали овочі та яблука
фото з відкритих джерел

Зростання цін на плодоовочеву продукцію пов'язане з очікуваним зниженням урожаїв

У червні на продовольчому ринку України продовжилась тенденція останніх місяців. Подорожчали овочі та яблука, але подешевшали яйця та крупи. Про це свідчать дані із Держстату

За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 21,5% до 45,6 грн за кілограм, картопля на 21,7% до 12,0 грн за кілограм, що частково пов'язано з появою продукції нового врожаю.

Яблука подорожчали на 20,1% до 35,8 грн за кілограм, морква на 8,9% до 59,6 грн за кілограм.

Водночас яйця подешевшали на 4,7% до 42,4 грн за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% до 51,9 гривні за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти фото 1

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату у червні 2023 року:

  • горілка подешевшала на 0,5% до 119,5 грн за пляшку 0,5 літра;
  • столові вина українських марок подорожчали на 0,2% до 107,3 грн за пляшку 0,7 літра;
  • пиво подорожчало на 0,5% до 31,2 гривні за пляшку 0,5 літра; 
  • сигарети преміумкласу подорожчали на 1,4% до 89,1 гривні за пачку.
Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти фото 2

Прогноз цін

Зростання цін в Україні сповільнюється швидше за прогнози НБУ. Пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення очікувань сприяють уповільненню темпів інфляції.

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція цього року залишатиметься високою через зростання цін на плодоовочеву продукцію, що триває, у зв'язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

До слова, пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів.

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Теги: Національний банк продукти алкоголь ціни овочі

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