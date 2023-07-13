Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти

Серед продуктів в Україні найбільше подорожчали овочі та яблука

Зростання цін на плодоовочеву продукцію пов'язане з очікуваним зниженням урожаїв

У червні на продовольчому ринку України продовжилась тенденція останніх місяців. Подорожчали овочі та яблука, але подешевшали яйця та крупи. Про це свідчать дані із Держстату.

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За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 21,5% до 45,6 грн за кілограм, картопля на 21,7% до 12,0 грн за кілограм, що частково пов'язано з появою продукції нового врожаю.

Яблука подорожчали на 20,1% до 35,8 грн за кілограм, морква на 8,9% до 59,6 грн за кілограм.

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Водночас яйця подешевшали на 4,7% до 42,4 грн за десяток. Крупа гречана подешевшала на 7,2% до 51,9 гривні за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату у червні 2023 року:

горілка подешевшала на 0,5% до 119,5 грн за пляшку 0,5 літра;

столові вина українських марок подорожчали на 0,2% до 107,3 грн за пляшку 0,7 літра;

пиво подорожчало на 0,5% до 31,2 гривні за пляшку 0,5 літра;

сигарети преміумкласу подорожчали на 1,4% до 89,1 гривні за пачку.

Прогноз цін

Зростання цін в Україні сповільнюється швидше за прогнози НБУ. Пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення очікувань сприяють уповільненню темпів інфляції.

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція цього року залишатиметься високою через зростання цін на плодоовочеву продукцію, що триває, у зв'язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі.

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Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

До слова, пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів.