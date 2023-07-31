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Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
Через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют та російського рубля
фото: БЕБ

Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ

Детективи Бюро економічної безпеки України та кіберфахівці СБУ виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи Юmoney та Webmoney. Під час обшуків вилучили 60 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.

За даними БЕБ, обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

«Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегменту», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти. За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.

Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.

Раніше Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари.

Теги: гроші валюта

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