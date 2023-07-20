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Президент України закликав уряд терміново підтримати пропозиції НБУ щодо «Сенс Банку»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України закликав уряд терміново підтримати пропозиції НБУ щодо «Сенс Банку»
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

НБУ ухвалило важливе рішення щодо фінансової установи, яка працює в Україні і належить російським олігархам, які перебувають під санкціями у різних юрисдикціях

Національний банк України прийняв рішення про націоналізацію «Сенс Банку», у власність держави. Кабінет міністрів повинен негайно затвердити це важливе рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент Зеленський підкреслив, що сьогодні було ухвалено важливе рішення Національного банку України стосовно фінансової установи, яка працює в Україні і належить російським олігархам, які перебувають під санкціями у різних юрисдикціях.

Крім того, президент нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) раніше застосувала санкції до власників банку.

Окремо президент звернувся до всіх представників місцевої влади країни.

«Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога», – сказав Зеленський.

Очільник України сказав, що триває робота, щоб мобілізувати світ для захисту продовольчої безпеки й нормального життя.

«Сьогодні вперше в історії відносин між нашими державами говорив із Премʼєр-міністром Ефіопії, зокрема, про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт. Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду. Одна з найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії – саме стільки продовольства вдалося спрямувати в цю країну, майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалось би врятувати значно більше життів – дати значно більше безпеки. Впевнений, що цього року можемо це зробити – всі разом, увесь світ», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що ніхто в світі не зацікавлений у тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок. Він також розповів, що Україна почала готуватися до запланованого засідання Ради Безпеки ООН, яке відбудеться 21 липня – саме щодо питання продовольчої безпеки.

Окремо президент подякував кільком державам, які посилили санкції проти різних російських субʼєктів, які так чи інакше допомагають Росії вести агресію.

«Я дякую Сполученим Штатам, Канаді, Європейському Союзу. Сотні нових санкційних цілей успішно реалізовані. Росія та кожен у цьому світі, хто наважується допомагати терористам, повинні відчувати постійне зростання санкційного тиску – чи то фізичні особи, чи то компанії, чи то країни», – сказав президент.

Традиційно глава держави подякував українським воїнам та кожному, хто бʼється заради свободи й життя людей.

«Перше – хочу подякувати всім, хто допомагає нашим людям, нашим містам подолати наслідки російських ударів. Одеса й область, Миколаїв, Запоріжжя, Житомирщина, Харків, прикордонні області, Донеччина...», – зазначив президент.

Зеленський подякував всім рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, волонтерам, поліцейським, місцевій владі.

«Дякую всім, хто працює заради людей та України. Постраждалим від російських ударів надається необхідна допомога. Знову й знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить усе, щоб зберегти український експортний потенціал, наші виходи в глобальну економіку», – повідомив він.

Президент заявив, що лише за чотири дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти України й значною мірою – саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад майже 70 ракет різних типів, майже 90 «Шахедів».

«Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів, і я дякую за це кожному нашому захиснику неба… Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу… Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій і безпеку і нашій Одесі, і всім іншим містам, громадам нашої країни», – підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку

 

Теги: росія Національний банк санкції Володимир Зеленський ЗСУ

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