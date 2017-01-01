Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
- Сьогодні, 13:22
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Фото: radionz.co.nz
Салют у новорічну ніч у Новій Зеландії
Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року
Нова Зеландія першою з усіх країн зустріла Новий рік.
Різниця у часі між Києвом та Оклендом складає 11 годин. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.
Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай.
Фото: radionz.co.nz, nzherald.co.nz
Останнім буде американський острів Самоа. Там куранти битимуть, коли у Києві буде 13:00 1-го січня.
Джерело: Громадське