Нова Зеландія вже зустріла Новий рік

Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року

Нова Зеландія першою з усіх країн зустріла Новий рік. Різниця у часі між Києвом та Оклендом складає 11 годин. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня. Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай. [GALLERY_BLOCK] Останнім буде американський острів



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Фото: radionz.co.nz Салют у новорічну ніч у Новій Зеландії

Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року

Нова Зеландія першою з усіх країн зустріла Новий рік.

Різниця у часі між Києвом та Оклендом складає 11 годин. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.

Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай.

Останнім буде американський острів Самоа. Там куранти битимуть, коли у Києві буде 13:00 1-го січня.

Джерело: Громадське