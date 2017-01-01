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    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік

    Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року
    Нова Зеландія першою з усіх країн зустріла Новий рік. Різниця у часі між Києвом та Оклендом складає 11 годин. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня. Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай. [GALLERY_BLOCK] Останнім буде американський острів
    • Сьогодні, 13:22
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    Салют у новорічну ніч у Новій Зеландії
    Фото: radionz.co.nz
    Салют у новорічну ніч у Новій Зеландії

    Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року

    Нова Зеландія першою з усіх країн зустріла Новий рік.

    Різниця у часі між Києвом та Оклендом складає 11 годин. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.

    Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай.

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    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Нова Зеландія вже зустріла Новий рік
    Фото: radionz.co.nz, nzherald.co.nz

    Останнім буде американський острів Самоа. Там куранти битимуть, коли у Києві буде 13:00 1-го січня.

    Джерело: Громадське

    свята Нова Зеландія
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