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    Економіка та фінанси

    Зарплата голова Верховного Суду у липні склала понад пів мільйона гривень

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    Валентина Данішевська, голова Верховного Суду - Зарплата голова Верховного Суду у липні склала понад пів мільйона гривень
    Валентина Данішевська, голова Верховного Суду

    Валентина Данішевська у червні отримала 90 697 грн

    Зарплата голови Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень. Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

    Зазначається, що за червень сума виплаченої зарплати Данішевської становила 90 697 гривень. «Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу - 197 063 гривні, доплати за вислугу років - 60% від окладу, доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% від посадового окладу, доплати за роботу, пов'язану з доступом до держтаємниці - 20% від окладу та інших доплат», - йдеться у повідомленні.

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    Згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, встановленої на 1 січня 2020 року.

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