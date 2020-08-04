Зарплата голова Верховного Суду у липні склала понад пів мільйона гривень



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Валентина Данішевська, голова Верховного Суду

Валентина Данішевська у червні отримала 90 697 грн

Зарплата голови Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень. Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

Зазначається, що за червень сума виплаченої зарплати Данішевської становила 90 697 гривень. «Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу - 197 063 гривні, доплати за вислугу років - 60% від окладу, доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% від посадового окладу, доплати за роботу, пов'язану з доступом до держтаємниці - 20% від окладу та інших доплат», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, встановленої на 1 січня 2020 року.