Галузі, в яких найвища і найнижча зарплата. Дані за перше півріччя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проти червня минулого року середня зарплата виросла на 7.5%

Держстат оприлюднив показники середніх зарплат у різних сферах економіки України станом на кінець червня

Галузями з найвищими зарплатами в Україні залишаються авіація, фінанси, телекомунікації та державне управління. Таку тенденцію можна прослідкувати в опублікованому Держстатом звіті за перше півріччя 2020 року.

Відповідно до звіту, середня зарплата за підсумками червня загалом склала 11579 гривень, що 2,5 раз вище за встановлену законом мінімальну зарплату. Червневий показник середньої зарплати на 1037 гривень вищий, ніж у травні. Загалом, проти червня минулого року середня зарплата виросла на 7.5%.

За підрахунками Держстату найвищі показники за червень у таких галузях (гривень за місяць):

авіаційний транспорт – 19616,14

фінансова та страхова діяльність – 19324,45

інформація та телекомунікації – 18925,54

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16385,6

професійна, наукова та технічна діяльність – 15775,91

Найнижча середня заробітна плата за червень спостерігається у галузях (гривень за місяць):

операції з нерухомим майном – 8786,3

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 8206,6

поштова та кур'єрська діяльність – 7330,28

тимчасове розміщування й організація харчування – 5207,35

Коливання рівня зарплати спостерігається в усіх галузях економіки. Найбільше падіння припадає у перші карантинні місяці — березень, квітень, травень. А в останній місяць спостерігається динаміка зростання заробітних плат.

Нагадаємо, що Кабміном передбачається підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня – до 5 000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, а з 1 липня 2021 року – 6 500 грн.

Читайте більше: Мінекономіки очікує зростання ВВП у найближчі два роки