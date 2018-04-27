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    Порошенко схвалив угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку на $150 млн

    Президент Петро Порошенко підтримав угоду з МБРР про кредитування бізнесу
    Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР для кредитування малого та середнього бізнесу. Про це повідомили у прес-службі Глав держави. «Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між
    • 27 Квiтня, 09:31
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    Президент Петро Порошенко підтримав угоду з МБРР про кредитування бізнесу

    Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР для кредитування малого та середнього бізнесу. Про це повідомили у прес-службі Глав держави.

    «Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку», що прийнятий Верховною Радою 5 квітня», - йдеться у повідомленні.

    Угода, як повідомляється, «створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами, залучення в економіку України довгострокових інвестиційних ресурсів в обсязі 150 млн доларів США під державні гарантії».

    «Документ передбачає отримання ПАТ «Укрексімбанк» як позичальником кредитних коштів МБРР для надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу середньо- та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу», - йдеться у повідомленні.

    Реалізація проекту доступу до довготермінового фінансування, як зазначається, матиме позитивний вплив на розвиток малих та середніх підприємств, розширення виробничих потужностей реального сектору, збереженню наявних та створенню нових робочих місць.

    Нагадаємо, у лютому минулого року Кабмін схвалив залучення кредиту МБРР на 150 млн дол.

     

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