Порошенко схвалив угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку на $150 млн

Президент Петро Порошенко підтримав угоду з МБРР про кредитування бізнесу

Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР для кредитування малого та середнього бізнесу. Про це повідомили у прес-службі Глав держави. «Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між



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Президент Петро Порошенко підтримав угоду з МБРР про кредитування бізнесу

Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР для кредитування малого та середнього бізнесу. Про це повідомили у прес-службі Глав держави.

«Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку», що прийнятий Верховною Радою 5 квітня», - йдеться у повідомленні.

Угода, як повідомляється, «створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами, залучення в економіку України довгострокових інвестиційних ресурсів в обсязі 150 млн доларів США під державні гарантії».

«Документ передбачає отримання ПАТ «Укрексімбанк» як позичальником кредитних коштів МБРР для надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу середньо- та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу», - йдеться у повідомленні.

Реалізація проекту доступу до довготермінового фінансування, як зазначається, матиме позитивний вплив на розвиток малих та середніх підприємств, розширення виробничих потужностей реального сектору, збереженню наявних та створенню нових робочих місць.

Нагадаємо, у лютому минулого року Кабмін схвалив залучення кредиту МБРР на 150 млн дол.