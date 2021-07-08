Прем'єрка Литви: Україна відмовилася купувати електроенергію у Лукашенка

У Литві стверджують, що Україна відмовилася від електроенергії з Білоруської АЕС

Прем'єр-міністерка Литви провела переговори з українським колегою

Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС). Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніт за підсумками переговорів з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

«Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ця незаконна міграція, на нашу думку, проводиться за допомогою білоруського режиму. Тому ми вважаємо, що треба подякувати прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з боку Білоруської АЕС», – сказала Шимоніт.

Раніше Латвія та Литва відмовилися закуповувати електроенергію у Лукашенка.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз прийняв секторальні санкції проти режиму Лукашенка та бізнесу його сімейного клану.

Слідом за ЄС секторальні санкції Лукашенку готують Сполучені Штати Америки, запевняє заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка публічно називає Лукашенка «бандитом».

У відповідь диктатор збирається впровадити в країні воєнний стан, на що вже дуже різко відповіла законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває у Вільнюсі.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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