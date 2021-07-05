Одещина залишилась без світла через аварію у Молдові

Наразі без світла залишаються понад сто населених пунктів Одещини

Сьогодні, близько о 13:38, більше ніж 100 населених пунктів Одеської області було знеструмленно. Причиною стала аварія на Молдовській державній районній електростанції. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області.

Як зазначає компанія, молдовська електростанція живить підстанції України «Роздільна» та «Кучургани». Внаслідок аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 та частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.

Електропостачення відновиться після усунення несправностей на молдовській електричній станції.

Тим часом в окупованому Криму вирує інша негода. Затяжні дощі охопили Ялту У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

Нещодавно очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто. Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

Також Яніна Павленко повідомляла, що в Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.