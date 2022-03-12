Дуров потролив Путіна у новому оновленні Telegram

Ми хочемо, щоб війна в Україні припинилася, зазначили в месепнджері Telegram

Російський програміст, один із творців і колишній генеральний директор соціальної мережі ВКонтакті, а тепер засновник та генеральний директор месенджеру Telegram Павло Дуров підтримав Україну та потролив російського президента-окупанта Володимира Путіна.

У новій версії з'явилися нові інструменти для керування завантаженнями, швидкого надсилання файлів, упорядкування фотографій перед надсиланням, проведення професійних трансляцій у каналах та інші нововведення.

«У команді Telegram працюють люди зі всього світу, зокрема українці. Ми хочемо, щоб війна в Україні припинилася. У цей важкий час нас тішить, що Telegram допомагає людям мати швидкий доступ до актуальної інформації – від звернень держави до повітряних тривог, що допомагають мирним мешканцям вчасно потрапити до сховищ. Ми щиро співчуваємо жертвам цієї війни. Telegram і надалі працюватиме над тим, аби сервіс працював будь-де, навіть у регіонах з обмеженим або нестабільним доступом до мережі», – йдеться в оновленні месенджера.

Інформацію про оновлення Дуров проілюстрував картинкою з книги про юного чарівника «Гаррі Поттер», де Володимир Зеленський, схожий на Гаррі Поттера, а Володимир Путін – на домашнього ельфа Добі, якого визволив Гаррі Поттер.