Прогрестех-Україна у 2020 році збільшила на 35% виплати податків і зборів



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В Прогрестех-Україна повідомили, що збільшили чисельність працівників в першому півріччі 2020 року на 30%

Незважаючи на кризу Прогрестех-Україна збільшила податкові виплати до бюджету за поточні півроку на 35%. Про це повідомляється на сайті компанії.

«В січні-червні 2020 загальна сума всіх податків, зборів та регулярних внесків, сплачених Прогрестех-Україна, зросла на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вищими є темпи зростання одного зі складових регулярних платежів Прогрестех-Україна - єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його приріст у звітний період склав 43%», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що зростання сплаченого ЄСВ обумовлене збільшенням двох основних параметрів, що формують розмір єдиного внеску, - чисельності та доходів персоналу. На відміну від багатьох компаній, які скорочують чисельність працівників в умовах нинішньої кризи, а також зменшують їм зарплату, в Прогрестех-Україна повідомили, що збільшили чисельність працівників в першому півріччі 2020 року на 30% і підняли рівень оплати їх праці на 30-50%.

Нагадаємо, в 2019 році Прогрестех-Україна оголосила про намір істотно збільшити інженерний штат у зв'язку зі зростанням обсягів замовлень компанії. За півтора року компанія створила додатково 290 інтелектуальних робочих місць. Майже половину нових інженерних позицій Прогрестех-Україна запропонувала молодим спеціалістам - випускникам провідних технічних вузів і спільних з університетами програм дуальної підготовки професійних інженерів.

Чисельність інженерного персоналу компанії вирісла на 46% і склала 920 інженерів. Прогрестех-Україна на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup - міжнародного холдингу зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup - ряд інжинірингових центрів у Європі і Північній Америці, 14 офісів по всьому світу. В Україні група також представлена конструкторським центром Аеро ДС, українськими підрозділами компаній PT-Americas, Tucana Engineering и Соupi.

Джерело: Українські новини