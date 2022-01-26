Рада підтримала у першому читанні запуск е-квитків у громадському транспорті

До ухваленого документа були зауваження із приводу пільгових перевезень і компенсацій

Законопроєкт має допомогти відійти від тієї форми квитків і електронних квитків, яка наразі є застарілою

Парламент підтримав за основу законопроєкт, який прирівнює електронний квиток у міському електричному й автомобільному транспорті до паперового. Рішення ухвалено на засіданні 26 січня.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, законопроєкт має допомогти відійти від тієї форми квитків і електронних квитків, яка наразі є застарілою, і надасть можливості для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і в пасажирському транспорті.

Він відзначив, що документ фактично вже вводять в дію, це дозволяє наразі запровадити електронний квиток.

Відповідно до законопроєкту, затвердження форми, обов'язкових реквізитів і відомостей, що мають містити проїзний та електронний проїзний документ, є відповідальністю Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що до документа були зауваження із приводу пільгових перевезень і компенсацій. Але ці функції будуть віднесені до повноважень місцевих адміністрацій.

Як повідомлялося, сьогодні Рада розгляне збільшення аліментів та е-квитки на транспорт.

До слова, кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою.

Зазначимо, нещодавно сервіси застосунку «Київ цифровий» оновилися, зокрема удосконалено сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Так, У застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті..