У США створено Національну раду з просування водневих автобусів

До коаліції увійшли водневі компанії та транспортні перевізники

Для просування автобусів на водневих паливних елементах у США створено першу національну коаліцію транспортних перевізників та виробників інноваційних, екологічно чистих рухових систем, – повідомляє H2 View.

До засновників Ради автобусів на водневих паливних елементах входять такі відомі компанії в галузі водню, як NFI Group, Nel і Ballard, транспортні агенції SunLine і Foothill Transit, а також регіональні транспортні комісії Південної Невади (регіон, де розташований Лас-Вегас) та штату Юта.

Разом із галузевими експертами група розширить розробку, розгортання та використання безпечних, екологічно чистих та ефективних електричних автобусів на водневих паливних елементах, а також створить додаткові ринкові можливості для просування відповідних технологій.

«Технологія паливних елементів – це перевірений шлях до мобільності з нульовим рівнем викидів, і ми перебуваємо на порозі прискорення її розгортання. Завдяки державно-приватному партнерству Рада об'єднує найкращі технології паливних елементів із можливістю державної підтримки», – сказав президент та головний виконавчий директор NFI Пол Субрі.

Робота Ради автобусів HFC спрямована також на інформування політиків, регулюючих органів та зацікавлених сторін, як про самі водневі транспортні засоби, так і про допоміжну інфраструктуру.