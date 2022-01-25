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    У США створено Національну раду з просування водневих автобусів

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    Американські автобуси на водневих паливних елементах отримали відмінну пораду - У США створено Національну раду з просування водневих автобусів

    Американські автобуси на водневих паливних елементах отримали відмінну пораду

    Фото: h2-view.com

    До коаліції увійшли водневі компанії та транспортні перевізники

    Для просування автобусів на водневих паливних елементах у США створено першу національну коаліцію транспортних перевізників та виробників інноваційних, екологічно чистих рухових систем, – повідомляє H2 View.

    До засновників Ради автобусів на водневих паливних елементах входять такі відомі компанії в галузі водню, як NFI Group, Nel і Ballard, транспортні агенції SunLine і Foothill Transit, а також регіональні транспортні комісії Південної Невади (регіон, де розташований Лас-Вегас) та штату Юта.

    Разом із галузевими експертами група розширить розробку, розгортання та використання безпечних, екологічно чистих та ефективних електричних автобусів на водневих паливних елементах, а також створить додаткові ринкові можливості для просування відповідних технологій.

    «Технологія паливних елементів – це перевірений шлях до мобільності з нульовим рівнем викидів, і ми перебуваємо на порозі прискорення її розгортання. Завдяки державно-приватному партнерству Рада об'єднує найкращі технології паливних елементів із можливістю державної підтримки», – сказав президент та головний виконавчий директор NFI Пол Субрі.

    Робота Ради автобусів HFC спрямована також на інформування політиків, регулюючих органів та зацікавлених сторін, як про самі водневі транспортні засоби, так і про допоміжну інфраструктуру.

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    Теги: США технології транспорт водень
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    У США створено Національну раду з просування водневих автобусів