Застосунок «Київ цифровий» оновився: що змінилося

У застосунку «Київ цифровий» з’явився новий сервіс для водіїв

Сервіси застосунку «Київ цифровий» оновилися, зокрема удосконалено сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Про це у Facebook повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Разом із командою «Київ цифровий» та заступником голови КМДА Костянтином Усовим підвищуємо культуру паркування в місті та вдосконалюємо сервіси для зручності киян. У новій версії «Київ цифровий» команда зробила простішим сервіс QR-квитків та додала таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватися, що ви забули закінчити паркування», – розповів Петро Оленич.

Про оновлення розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

«Основою всіх наших оновлень є фідбек. Повний перехід на е-квиток зафіксував користувацьку історію, яка плутала людей. То ж ми спростили сценарій оплати проїзду QR-квитками і вдосконалили функціонал «Квиток проскановано», – розповів Олег Половинко.

Зручніша оплата проїзду QR-квитками

У застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті. Користувачі можуть переглянути відео, щоб правильно сканувати квиток на валідаторі.

Щоб оплатити проїзд QR-квитком з екрану смартфона, потрібно:

Придбати квиток у «Київ Цифровий».

Просканувати квиток на валідаторі.

Сигнал на валідаторі, що квиток дійсний, є підтвердженням оплати проїзду. Більше не знадобиться додаткових підтверджень у застосунку.

Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки.

За 2 години після використання квиток автоматично видалиться з екрану та не заважатиме користувачам оплачувати проїзд дійсними квитками. Запис про використання квитка та квитанція, що підтверджує його придбання, будуть збережені у стрічці новин.

Автоматичне завершення паркування

Функціонал сервісу погодинного паркування в застосунку розширили. Відтепер водії можуть запланувати час автоматичного завершення паркування. Після початку паркування водій може встановити час, коли треба завершити паркування автоматично та зупинити нарахування оплати.

За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно. Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування.

У застосунку також удосконалили деякі екрани та прискорили роботу сервісів. Оновлену версію «Київ цифровий» можна завантажити у App Store або Google Play.