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    Кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою

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    Оплата працюватиме у тестовому режимі на кількох маршрутах транспорту - Кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою

    Оплата працюватиме у тестовому режимі на кількох маршрутах транспорту

    фото: glavcom.ua

    Спеціалісти розробили функціонал, щоб була можливість без розблокування смартфона сплатити за проїзд

    Кияни зможуть оплатити банківською картою проїзд у наземному транспорті

    Столична влада планує запустити у лютому тестову оплату банківською картою в наземному транспорті. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

    Система працюватиме у тестовому режимі на декількох маршрутах комунального наземного транспорту.

    У міській владі зазначили, що півроку тому Київ повністю відмовився від паперових талонів у муніципальному транспорті. За цей час пасажири скористалися е-квитком 140 мільйонів разів, а у застосунку «Київ Цифровий» згенерували 11 млн QR-квитків.

    Також за шість місяців використовували карту для оплати проїзду 70% пасажирів. В метро оплатили поїздку 94,5 мільйона разів, а в наземному транспорті 45 мільйонів разів. А у передноворічну ніч громадський транспорт перевіз понад 2 мільйона пасажирів.

    Як повідомлялося, нещодавно сервіси застосунку «Київ цифровий» оновилися, зокрема удосконалено сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Так, У застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті.

    Щоб оплатити проїзд QR-квитком з екрану смартфона, потрібно:

    • Придбати квиток у «Київ Цифровий».
    • Просканувати квиток на валідаторі.

    Сигнал на валідаторі, що квиток дійсний, є підтвердженням оплати проїзду. Більше не знадобиться додаткових підтверджень у застосунку.

    Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки.

    До слова, у столиці запрацювали три нові автобусні маршрути.

    Теги: Київ громадський транспорт КМДА транспорт кияни квиток
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    Кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою