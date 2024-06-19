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Рада прийняла закон про «клуб білого бізнесу»: що він передбачає

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада прийняла закон про «клуб білого бізнесу»: що він передбачає
За законопроєкт проголосувало 263 депутати
фото з відкритих джерел

Перелік «клубу білого бізнесу» вестиме Державна податкова служба

Парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За – проголосували 263 депутати. Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До «клубу білого бізнесу» внесуть підприємця, який відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищого за середній по галузі рівня заробітної плати. Його бізнесу податкові перевірки не проводитимуть.

Платники податків, яких внесуть до «клубу білого бізнесу», матимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема дистанційно;
  • платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника, а також консультацію, щоб усунути такі ризики.

Перелік «клубу білого бізнесу» вестиме Державна податкова служба, платники податків отримуватимуть інформацію про те, що потрапили в перелік, через електронний кабінет.

Нагадаємо, з 25 березня, Державна податкова служба розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це йдеться у повідомленні служби.

До слова, Україна з партнерами обговорюють можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни.

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Теги: закон Ярослав Железняк законопроєкт

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