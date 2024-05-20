Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
Саксонія вимагає запровадити жорсткий контроль на кордонах із Польщею та Чехією
фото із відкритих джерел

Глава МВС Саксонії Армін Шустер вважає, що цього року на Німеччину чекає «надзвичайно високий міграційний натиск»

Німецька федеральна земля Саксонія вимагає від влади Німеччини запровадити жорсткий прикордонний контроль на кордонах із Чехією та Польщею, щоб перекрити потік нелегальних мігрантів. Про це пише видання Bild з посиланням на міністра внутрішніх справ землі Арміна Шустера.

Зазначається, що у березні у Саксонії зафіксували понад 7 тис. «несанкціонованих в'їздів» до країни з Польщі та Чехії. Це більше за минулорічний показник – у березні 2023-го таких було близько 6 700. За словами глави МВС Саксонії Арміна Шустера, цього року на Німеччину чекає «надзвичайно високий міграційний натиск».

«У цій ситуації у федерального уряду не залишається іншого вибору, як вдатися до останнього засобу – прикордонного контролю. Тільки послідовні відмови на кордоні відповідно до положення про треті країни дозволять нам у короткостроковій перспективі домогтися необхідного гальмування міграції», – вважає він.

Шустер закликав відмовляти всім прохачам притулку, які прибувають до ФРН через безпечну третю країну – у цьому випадку через Чехію чи Польщу. У вересні 2023-го Європейський суд ухвалив, що відмова прохачам притулку на внутрішніх кордонах ЄС на цій підставі є незаконною, але в МВС Саксонії «дотримуються іншої правової точки зору».

«Важливо, щоб федеральний уряд нарешті змінив свою юридичну думку і доручив федеральній поліції розвертати назад людей, які прибули з безпечної третьої країни і просять притулку», – говорить Шустер.

На сьогодні нелегального мігранта, котрий уже в'їхав до Німеччини, навіть у зону прикордонного контролю, не можна повернути назад. «Ці люди доставляються до центрів первинного прийому. Пряме повернення до Чехії чи Польщі було б незаконним», – сказали, у свою чергу, Bild у Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Раніше німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель». 

Читайте також: Чому багато українських біженців досі живуть у соцжитлі? Німецькі чиновники дали відповідь
Теги: Німеччина земля мігранти закон трудові мігранти біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Академію покарали за недопуск інспекторів Держінспекції для виконання покладених на них функцій
Мінінфраструктури проти Могилянки: що не так із другим штрафом за реставрацію Братських келій?
9 травня, 07:07
Нам пощастило з тим, що США і країни Європи у принципі прийняли рішення помітити повномасштабне вторгнення в його перші години і дні
Американська допомога: між послідовністю та принципами
26 квiтня, 10:08
На вокзалі делегацію із Гамбурга зустрів посол ФРН Мартін Егер
До Києва з неоголошеним візитом прибув мер Гамбурга Ченчер
22 квiтня, 11:25
Низка компаній у Польщі заявила про звільнення робітників
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
24 квiтня, 18:44
Закон дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok, інакше його заборонять на території США
TikTok подає до суду, щоб заблокувати закон США
8 травня, 01:51
Люди приносять квіти та свічки до стихійного меморіалу, присвяченого загиблим українцям
Вбивство українців у Німеччині: з'явилися нові деталі (фото)
29 квiтня, 12:07
У фіналі зустрінуться 20 переможців обох півфіналів конкурсу
Другий півфінал Євробачення-2024: список переможців
10 травня, 00:15
Ірландія скорочує підтримку для українців
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
14 травня, 19:05
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
15 травня, 22:27

Політика

Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
Інститут вивчення війни пояснив, яке значення мала б смерть Раїсі для Ірану
Інститут вивчення війни пояснив, яке значення мала б смерть Раїсі для Ірану
«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану
«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану
ЗМІ заявляють про загибель президента і міністра закордонних справ Ірану внаслідок авіакатастрофи
ЗМІ заявляють про загибель президента і міністра закордонних справ Ірану внаслідок авіакатастрофи
Очільниця МЗС Латвії цікавим способом зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ
Очільниця МЗС Латвії цікавим способом зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ
ЄС згорнув свою військову навчальну місію у Малі
ЄС згорнув свою військову навчальну місію у Малі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
30K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
16K
Наступ на Харківщину: Банкова повідомила, як довго ще просуватимуться окупанти
14K
ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні в Сумській області
12K
Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
12K
Саміт миру у Швейцарії. На що нам розраховувати

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua