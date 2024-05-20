Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів

Глава МВС Саксонії Армін Шустер вважає, що цього року на Німеччину чекає «надзвичайно високий міграційний натиск»

Німецька федеральна земля Саксонія вимагає від влади Німеччини запровадити жорсткий прикордонний контроль на кордонах із Чехією та Польщею, щоб перекрити потік нелегальних мігрантів. Про це пише видання Bild з посиланням на міністра внутрішніх справ землі Арміна Шустера.

Зазначається, що у березні у Саксонії зафіксували понад 7 тис. «несанкціонованих в'їздів» до країни з Польщі та Чехії. Це більше за минулорічний показник – у березні 2023-го таких було близько 6 700. За словами глави МВС Саксонії Арміна Шустера, цього року на Німеччину чекає «надзвичайно високий міграційний натиск».

«У цій ситуації у федерального уряду не залишається іншого вибору, як вдатися до останнього засобу – прикордонного контролю. Тільки послідовні відмови на кордоні відповідно до положення про треті країни дозволять нам у короткостроковій перспективі домогтися необхідного гальмування міграції», – вважає він.

Шустер закликав відмовляти всім прохачам притулку, які прибувають до ФРН через безпечну третю країну – у цьому випадку через Чехію чи Польщу. У вересні 2023-го Європейський суд ухвалив, що відмова прохачам притулку на внутрішніх кордонах ЄС на цій підставі є незаконною, але в МВС Саксонії «дотримуються іншої правової точки зору».

«Важливо, щоб федеральний уряд нарешті змінив свою юридичну думку і доручив федеральній поліції розвертати назад людей, які прибули з безпечної третьої країни і просять притулку», – говорить Шустер.

На сьогодні нелегального мігранта, котрий уже в'їхав до Німеччини, навіть у зону прикордонного контролю, не можна повернути назад. «Ці люди доставляються до центрів первинного прийому. Пряме повернення до Чехії чи Польщі було б незаконним», – сказали, у свою чергу, Bild у Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Раніше німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель».