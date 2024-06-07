Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів

Міноборони заявило, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України

Міноборони зазначило, що створення Військової поліції забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців

5 червня законопроєкт про Військову поліцію було знято з парламентського розгляду через відсутність загальної картини військової юстиції. Згодом 7 червня Міноборони закликало депутатів невідкладно повернутися до розгляду цього законопроєкту, адже він є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ. Відповідну заяву опублікували в Telegram.

«Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій. Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зазначає, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

«Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії», – наголошують в Міноборони.

Нагадаємо, голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас ініціював створення в Україні Військової поліції. Відповідний законопроєкт №6569-д було зареєстровано в парламенті 31 травня.

«Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту», – йдеться у пояснювальній записці.

Згодом, 5 червня, законопроєкт про Військову поліцію було знято з парламентського розгляду через відсутність загальної картини військової юстиції.