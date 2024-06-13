Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту
Нині законопроєкт перебуває на ранніх етапах ухвалення, але у разі набуття ним чинності, дія заборони поширюватиметься на увесь контент, що транслюватиметься у Індонезії
фото з відкритих джерел

У документі також пропонується заборонити зображення насильства, містицизму та ЛГБТ

У парламенті Індонезії пропонують законопроєкт щодо заборони журналістських розслідувань й ЛГБТ-контенту. Про це пише Reuters.

«Парламент Індонезії пропонує внести зміни до закону про трансляцію, заборонивши розслідувальну журналістику та ЛГБТ-контент. Це викликало критику громадянського суспільства та кіновиробників через обмеження свободи слова й творчого вираження», – йдеться у повідомленні.

За даними агенції, в законопроєкті не деталізується процес заборони розслідувальної журналістики, однак творчі спілки вже висловили незгоду із цензурою.

У документі також пропонується заборонити зображення насильства, містицизму, ЛГБТ й іншої «негативної поведінки чи стилю життя, потенційно здатного нашкодити громадськості».

Нині законопроєкт перебуває на ранніх етапах ухвалення, але у разі набуття ним чинності, дія заборони поширюватиметься на увесь контент, що транслюватиметься у Індонезії, зокрема й на онлайн платформах.

Нагадаємо, в Індонезії вирує негода, яка спричиняє шалені збитки. Влада почала розганяти хмари, намагаючись запобігти подальшим дощам і повеням після того, як на острові Суматра загинуло щонайменше 58 людей, ще 35 зникли безвісти.

Літак ВПС Індонезії тричі відправили в небо, щоб «розстріляти» хмари соляними ракетами, аби змусити всі дощові хмари випустити воду і розпастися до того, як вони досягнуть спустошених чотирьох провінцій. Цей метод, відомий як «посів хмар», створює опади, тим самим змінюючи погоду.

До слова, У центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки. Про це пише DW. Староста села зазначив, що, найімовірніше, пітон вкусив жінку, задушив, а потім цілком проковтнув її.

Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. Місцеві ЗМІ зазначають, що з 2017 року – це вже п'ятий подібний випадок в Індонезії.

Читайте також:

Теги: літак негода влада парламент відео законопроєкт виверження обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
21 травня, 21:00
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото
17 травня, 07:12
Жодних заяв, повідомлень, звернень до Ради щодо зниження мобілізаційного віку не надходило – Стефанчук
Чи збирається Рада знижувати призовний вік? Відповідь Стефанчука
6 червня, 16:11
Влада просить економити електроенергію
На Київщині буде зменшено вуличне освітлення у вечірній та нічний час
20 травня, 21:07
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)
Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак росіян (відео)
22 травня, 15:39
Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300
Обстріл Харкова та Києва. Таємний дозвіл Байдена бити по РФ. Головне за ніч
31 травня, 07:04
Ігор має вищу театральну освіту, але теж прийшов убивати українців
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
2 червня, 16:15
Омбудсмен наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією
Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими
2 червня, 23:35
Центри тимчасового розміщення українських біженців у Молдові закривають і будуть робити там ремонт
Молдова знайшла причину виселити українських біженців із житла
7 червня, 13:48

Соціум

Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту
Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту
У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти
У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти
У Вірменії відбулися протести проти уряду Пашиняна: відомо про 55 постраждалих і 90 затриманих
У Вірменії відбулися протести проти уряду Пашиняна: відомо про 55 постраждалих і 90 затриманих
Росіяни виставляють викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення – FT
Росіяни виставляють викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення – FT
В Угорщині покажуть знищену російську військову техніку
В Угорщині покажуть знищену російську військову техніку
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
8767
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
8601
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
6610
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше
6378
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
5377
Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
11 червня, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua