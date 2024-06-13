Влада Індонезії планує заборонити журналістські розслідування: деталі законопроєкту

Нині законопроєкт перебуває на ранніх етапах ухвалення, але у разі набуття ним чинності, дія заборони поширюватиметься на увесь контент, що транслюватиметься у Індонезії

У документі також пропонується заборонити зображення насильства, містицизму та ЛГБТ

У парламенті Індонезії пропонують законопроєкт щодо заборони журналістських розслідувань й ЛГБТ-контенту. Про це пише Reuters.

«Парламент Індонезії пропонує внести зміни до закону про трансляцію, заборонивши розслідувальну журналістику та ЛГБТ-контент. Це викликало критику громадянського суспільства та кіновиробників через обмеження свободи слова й творчого вираження», – йдеться у повідомленні.

За даними агенції, в законопроєкті не деталізується процес заборони розслідувальної журналістики, однак творчі спілки вже висловили незгоду із цензурою.

У документі також пропонується заборонити зображення насильства, містицизму, ЛГБТ й іншої «негативної поведінки чи стилю життя, потенційно здатного нашкодити громадськості».

Нині законопроєкт перебуває на ранніх етапах ухвалення, але у разі набуття ним чинності, дія заборони поширюватиметься на увесь контент, що транслюватиметься у Індонезії, зокрема й на онлайн платформах.

Нагадаємо, в Індонезії вирує негода, яка спричиняє шалені збитки. Влада почала розганяти хмари, намагаючись запобігти подальшим дощам і повеням після того, як на острові Суматра загинуло щонайменше 58 людей, ще 35 зникли безвісти.

Літак ВПС Індонезії тричі відправили в небо, щоб «розстріляти» хмари соляними ракетами, аби змусити всі дощові хмари випустити воду і розпастися до того, як вони досягнуть спустошених чотирьох провінцій. Цей метод, відомий як «посів хмар», створює опади, тим самим змінюючи погоду.

До слова, У центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки. Про це пише DW. Староста села зазначив, що, найімовірніше, пітон вкусив жінку, задушив, а потім цілком проковтнув її.

Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. Місцеві ЗМІ зазначають, що з 2017 року – це вже п'ятий подібний випадок в Індонезії.