Податківці з понеділка телефонуватимуть деяким платникам податків

Пілотний проєкт з інформування платників єдиного внеску про борг триватиме три місяці

Боржникам у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей

Із понеділка, 25 березня, Державна податкова служба розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це йдеться у повідомленні служби.

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Зазначається, що боржникам у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.

«Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості», – йдеться у повідомленні.

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Загалом пілотний проєкт триватиме продовж трьох місяців.

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