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Податківці з понеділка телефонуватимуть деяким платникам податків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Податківці з понеділка телефонуватимуть деяким платникам податків
Пілотний проєкт з інформування платників єдиного внеску про борг триватиме три місяці
фото з відкритих джерел

Боржникам у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей

Із понеділка, 25 березня, Державна податкова служба розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це йдеться у повідомленні служби.

Зазначається, що боржникам у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість.

«Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню платниками такої заборгованості», – йдеться у повідомленні.

Загалом пілотний проєкт триватиме продовж трьох місяців.

Нагадаємо, український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів.

До слова, Україна з партнерами обговорюють можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни.

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Теги: борг податки Державна податкова служба

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