Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні

Народні обранці підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів

Англійська закріпиться на законодавчому рівні як одна з мов міжнародного спілкування в Україні

Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

«Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо», – написав нардеп.

Зокрема, народні обранці також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів. За це рішення проголосували 226 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову. Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.