Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні
Народні обранці підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів
фото з відкритих джерел

Англійська закріпиться на законодавчому рівні як одна з мов міжнародного спілкування в Україні

Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

«Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо», – написав нардеп.

Зокрема, народні обранці також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів. За це рішення проголосували 226 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову.  Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

Читайте також: Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність
Теги: депутат мова Верховна Рада закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначила нардепка, представник Військового коледжу за грошову винагороду пропонував допомогти військовозобов'язаному з виїздом за кордон
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
27 травня, 17:12
Згідно з новим законом про посилення мобілізації, громадяни та бізнес більше не зможуть вільно розпоряджатися автомобілями, що перебувають на військовому обліку
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
23 травня, 14:31
Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується одеського воєнкома Борисов
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
21 травня, 12:38
Російську делегацію зустрічають в Пхеньяні, КНДР, 20 травня 2024 року
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
21 травня, 11:07
Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено
Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську
19 травня, 17:17
Згідно із новим законом, авто можуть мобілізувати для потреб ЗСУ
Мобілізація транспорту: нардеп розповів, який «сюрприз» Кабмін готує для бізнесу
16 травня, 22:45
Конституція Росії надає права республікам, які входять до її складу встановлювати свої державні мови
«Язик» є. Мови немає
9 травня, 16:30
Виробники зброї отримуватимуть пільгові кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
9 травня, 15:37
Демонстранти зібралися вздовж головного проспекту в Тбілісі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄC
Свічки, прапори, крашанки: у Тбілісі протестувальники зустрічали Великдень під парламентом
5 травня, 06:38

Політика

Рада виключила з тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій нардепа від ОПЗЖ
Рада виключила з тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій нардепа від ОПЗЖ
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні
Уряд продовжив на три місяці дію відстрочок від мобілізації
Уряд продовжив на три місяці дію відстрочок від мобілізації
Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії
Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії
«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP
«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP
Держава платитиме кінотеатрам за показ фільмів англійською? Комітет Ради схвалив поправку
Держава платитиме кінотеатрам за показ фільмів англійською? Комітет Ради схвалив поправку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
450K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
36K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
13K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
9512
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
6259
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
3811
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua