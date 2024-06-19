Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист

«Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів», – наголосив юрист

Українські видобувні компанії мають справу із недобросовісними діями податкових органів країни. Зокрема, у використанні норм щодо цінових котирувань Platts. Ці котирування використовуються для оподаткування рентної плати з видобування корисних копалин, але податківці використовують їх для визначення ціни у трансфертному ціноутворенні. Про це на XII Міжнародному судово-правовому форумі повідомив юрист Євген Дядюк.

«Cумніви трактують на користь платника податку» чи «сумніви трактують на користь податкового органу» – це питання, яке часто стає предметом судових розглядів», – зазначив Дядюк на форумі.

За його словами наразі податкові органи застосовують до платників податків відповідальність за умисні винні порушення, які на момент вчинення не визначались як порушення у Податковому кодексі, що прямо порушує приписи Конституції України.

Також Євген Дядюк звернув увагу на проблему суперечливої поведінки податкових органів.

«Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів», – наголосив юрист, посилаючись на ЄСПЛ та відповідні рішення Верховного Суду, які їх активно використовують.