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Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія продала з аукціону велосипеди мігрантів із РФ, на яких вони штурмували кордон
Більшість з проданих велосипедів була російського виробництва
фото із відкритих джерел

Фіни пустили із молотка близко 100 велосипедів росіян вартістю 70–100 євро

Митниця у Фінляндії провела аукціон, на який було виставлено 100 велосипедів, що належали російським мігрантам. Про це пише видання Yle.

Відомо, що велосипеди були потрібні мігрантам, аби доїхати з Росії до фінського кордону, а після перетину пропускного пункту вони залишали двоколісний транспорт. Згодом велосипеди російських мігрантів було виставлено на продаж на аукціоні у місті Ваалімаа, яке розташоване неподалік від нині непрацюючого пункту пропуску російсько-фінського кордону.

Видання зазначає, що на аукціоні представили різноманітні велосипеди, зокрема дитячі та гірські. Більшу частину з них виробили у Росії. Саме ці велосипеди російські мігранти використовували для поїздок до Фінляндії у 2023 році.

Щодо вартості велосипедів, то вона коливалась в межах 70-100 євро. Найдорожчий велосипед купили за 160 євро, а найдешевший – за 25 євро. Оскільки аукціон виявився вдалим, фінська митниця має намір провести ще одну подібну подію найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія організує торги з продажу велосипедів, на яких біженці намагалися перетнути російсько-фінський кордон. 

До слова, у Фінляндії планують повертати додому російських мігрантів.

Теги: росія велосипед кордон аукціон транспорт Фінляндія закон мігранти гроші митниця біженці

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