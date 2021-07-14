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    У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення

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    Опалення відключать у зв'язку із неможливістю подальшої експлуатації теплових мереж - У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення
    Опалення відключать у зв'язку із неможливістю подальшої експлуатації теплових мереж
    Фото: Уніана

    Міськрада виплатить грошової компенсації на розробку технічних умов та встановлення альтернативних джерел опалення

    У Дніпрі міська рада оприлюднила перелік будинків, які примусово будуть відключені від центрального опалення. Про це передає Depo.Дніпро.

    Згідно з проектом рішення міськради Дніпра, у зв'язку із неможливістю подальшої експлуатації теплових мереж, які тривалий час використовуються, 1019 житлових будинків будуть відключені від центрального опалення.

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    У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення
    У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення

    Міськрадою також розроблений порядок виплати грошової компенсації на розробку технічних умов та встановлення альтернативних джерел опалення у таких будинках.

    Тим часом, Мінекономіки оприлюднило середню митну вартість імпортованого в Україну газу з першого червня по 30 червня 2021 року – ціна зросла до понад 9000 грн за тисячу кубометрів (9 грн за куб), або $334 за тисячу кубометрів. У травні митна вартість була 8000 грн за тисячу кубометр, або майже $292 за тис. куб м.

    Теги: Мінекономіки Дніпро опалення
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    У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення