У Дніпрі понад тисячу житлових будинків залишать без опалення

Міськрада виплатить грошової компенсації на розробку технічних умов та встановлення альтернативних джерел опалення

У Дніпрі міська рада оприлюднила перелік будинків, які примусово будуть відключені від центрального опалення. Про це передає Depo.Дніпро.

Згідно з проектом рішення міськради Дніпра, у зв'язку із неможливістю подальшої експлуатації теплових мереж, які тривалий час використовуються, 1019 житлових будинків будуть відключені від центрального опалення.

Міськрадою також розроблений порядок виплати грошової компенсації на розробку технічних умов та встановлення альтернативних джерел опалення у таких будинках.

Тим часом, Мінекономіки оприлюднило середню митну вартість імпортованого в Україну газу з першого червня по 30 червня 2021 року – ціна зросла до понад 9000 грн за тисячу кубометрів (9 грн за куб), або $334 за тисячу кубометрів. У травні митна вартість була 8000 грн за тисячу кубометр, або майже $292 за тис. куб м.