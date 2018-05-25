Рахункова палата «настукала» поліції на Уляну Супрун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

«МОЗ не забезпечило належного внутрішнього контролю за використанням коштів держбюджету, виділених для лікування громадян за кордоном»

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я для лікування громадян України за кордоном, і зробила висновок, що цілісна та прозора система реалізації права українських громадян на лікування за кордоном не створена. Це ускладнює доступ до отримання державної допомоги для оплати лікування у медичних закладах зарубіжних країн.

«Нормативно-правові акти, які у 2016–2017 роках визначали порядок направлення громадян України на лікування за кордон, були недосконалими, мали правові прогалини та не усували ризиків вчинення корупційних дій. Проте внесення змін до цих нормативних актів МОЗ своєчасно не ініціювало. Прийнятий у 2017 році новий Порядок направлення громадян України на лікування за кордон також недосконалий, не забезпечує ефективного, дієвого та прозорого регулювання відповідних процесів, не усуває корупційних ризиків», - йдеться у повідомленні Рахункової палати.

За даними експертів, МОЗ не забезпечило належного внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених для лікування громадян за кордоном. Зокрема, двосторонні угоди з медичними закладами зарубіжних країн не укладалися, вартість послуг з лікування відповідними калькуляціями не підтверджена, ціновий аналіз вартості лікування при виборі медичних закладів не здійснювався. Не здійснювалася оцінка якості і результативності проведеного лікування.

Як наслідок, підкреслюють у Рахунковій палаті, МОЗ не забезпечило законного, продуктивного, результативного та економного використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном».

Аудитори зазначають, що Міністерство охорони здоров’я не вживало дієвих заходів з використання і розвитку української медико-клінічної бази для проведення трансплантації органів і гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку). Разом з тим вартість лікування за кордоном значно дорожча, ніж в Україні. При цьому збільшення обсягів коштів на лікування громадян за кордоном не стимулює розвитку вітчизняної медицини, підвищення її спроможності, а сприяє розвитку медицини інших країн.

Враховуючи характер виявлених порушень, що містять ознаки корупції, про результати аудиту повідомлено НАБУ та Національну поліцію України.