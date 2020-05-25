У Польщі українські огірки видавали за місцеві



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Овочі продавали, як місцеві, щоб привернути увагу патріотичних покупців

Антимонопольний комітет порушив справу проти магазинів за введення покупців в оману

У Польщі мережа магазинів Biedronka продавала фрукти і овочі з інших країн, вказуючи вітчизняне виробництво. Про це повідомляє TVP Info.

Овочі продавали, як місцеві, щоб привернути увагу патріотичних покупців.

Зазначається, що, зокрема, як польські продавалися огірки з України, морква з Бельгії і Нідерландів та капуста з Франції.

Польський антимонопольний комітет порушив справу проти компанії, якій належить мережа магазинів Biedronka, що нараховує понад три тисячі магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі. Компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту за введення споживачів в оману.

Нагадаємо, експерт розповів, чи з’являться в українських магазинах дешеві вітчизняні овочі та фрукти. За словами генерального директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко, ослаблення карантину істотно не вплине на ціни.

До слова, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону.

Також українські аграрії можуть втратити до 25% врожаю через весняні заморозки.



