Регулятор енергоринку готує рішення, що допоможе зменшити кількість та тривалість відключень

НКРЕКП планує переглянути своє рішення щодо прайс-кепів

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір розпочати процедуру перегляду граничних цін на ключових сегментах енергетичного ринку з початку 2025 року. За даними ExPro, це питання винесуть на обговорення під час засідання 4 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, ця ініціатива спрямована на збалансування енергосистеми і мінімізації кількості та тривалості відключень споживачів.

«НКРЕКП в межах своєї компетенції постійно здійснює оперативний моніторинг та аналіз роботи сегментів ринку електричної енергії та опрацьовує питання пошуку шляхів усунення причин дестабілізації їх функціонування, пошуку рішень, спрямованих на забезпечення надійної роботи енергосистеми та безпеки постачання в умовах дії воєнного стану», - зазначається в обґрунтуванні документа.

Проте, незважаючи на заявлені наміри щодо перегляду, у запропонованому проєкті постанови граничні ціни пропонується залишити на нинішньому рівні.

Раніше низка експертів та аналітиків енергетичного ринку заявили, що Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії. Зокрема, вони наголошували, що наявні прайс-кепи обмежують можливості для імпорту та відновлення енергосистеми, а також можуть завадити її подальшій інтеграції з європейською енергосистемою.