НКРЕКП має допомогти «Укренерго» виплатити борги – Центр Разумкова

НКРЕКП має врятувати Укренерго від боргових проблем – Омельченко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має забезпечити Укренерго можливість для поступової виплати накопичених боргів. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, «Укренерго» накопичило борг перед ДП Гарантований покупець на 8 млрд за 2022-2023 роки, а також ще на 10 млрд грн у 2024 році. Омельченко підкреслив, що така ситуація негативно впливає на галузь зеленої енергетики та значно гальмує її розвиток.

«Це все повторює ситуацію з боргами, яка переходить з року в рік – і зараз надходження зеленої генерації становлять лише 65% від потрібного рівня», – сказав Омельченко.

Він зазначив, що третину грошей галузь, яка має бути фронтменом у відбудові енергетики, просто не отримує.

«Не дивно, що на пілотний аукціон з будівництва СЕС, який пройшов напередодні, просто ніхто не прийшов...», – додав експерт.

На його думку, держава має розробити зрозумілий план погашення боргів та його виконувати. Окрім того, має унеможливити накопичення боргів. Він пояснив, що найближчі тижні НКРЕКП буде затверджувати тариф на передачу для «Укренерго» і від цього рішення буде залежати те, чи будуть інвестори зацікавлені вкладати кошти в зелену енергетику.

«Сподіваюсь, що члени НКРЕКП пам'ятають вимогу законодавства, що тариф на передачу «Укренерго» повинен покривати всі витрати 2025 року та компенсувати борги, відображені в результаті аудиту. Або ж регулятор має передбачити інші джерела погашення цього боргу», – сказав Омельченко.

«Чим більше ми відтягуємо вирішення питання погашення боргів зеленої генерації, тим довше ми сидітимемо без світла», – підкреслив експерт. Як повідомлялося, 6 жовтня Укренерго оголосило про технічний дефолт через неможливість розрахуватися за позикою на 825 млн євро, які були залучені у 2021 році.

Разом з тим, заборгованість «Укренерго» за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел перед ДП «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн. Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах.