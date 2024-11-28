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Ізраїль вводить «надзвичайний стан» через проблему із продуктами: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїль вводить «надзвичайний стан» через проблему із продуктами: подробиці
Влада оштрафовала супермаркет «Рамі Леві»
фото із відкритих джерел

Міністерство економіки Ізраїлю організує моніторинг дій великих торгових компаній та мереж

 

Для зниження цін в Ізраїлі вводиться «надзвичайний стан» у торгівлі. Держава контролюватиме завищені ціни та недотримання деякими торговими мережами встановлених державою правил торгівлі. Особливий режим вводиться на 45 днів, пише vesty.co.il.

Міністр економіки Ізраїлю Нір Баркат оголосив 26 листопада про запровадження «надзвичайного стану» у сфері торгівлі для запобігання подальшому зростанню цін. Протягом тижня будуть введені заходи контролю за цінами на низку товарів, щоб запобігти їх необґрунтованому подорожчанню. 

До переліку товарів, ціни на які не можна буде піднімати, увійшли: мінеральна вода, рис, макарони, канолова олія, консерви тунця та кукурудзи, шоколадна паста, дитяче харчування, пшеничне борошно вищого ґатунку, безглютенове борошно, цукор, зубні пасти, жіночі гігієнічні прокладки, рідке мило для тіла і туалетний папір.

До слова, перевірка уже виявила у магазинах серйозні порушення закону про захист прав споживачів. Зокрема великій торговій мережі «Рамі Леві» загрожує штраф у розмірі майже 900 000 шекелів ($246 тис.) за порушення Закону про захист прав споживачів. У середу, 27 листопада, Управління захисту прав споживачів Ізраїлю повідомило компанію про майбутні фінансові санкції.

Розслідування, проведене Управлінням захисту прав споживачів, виявило: не на всіх товарах у магазині були присутні цінники, що суперечить вимогам закону. Ціна на найменування товарів була вказана без ПДВ, що також є порушенням положень закону. У торговому залі не були представлені дані про продукти харчування, ціни на які регулює держава, як того вимагають закон і правила про обов'язкове розкриття інформації про товари, що субсидуються.

До слова, ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений. Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту.  

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Теги: продукти закон штраф надзвичайний стан держава харчування правила зниження цін Ізраїль супермаркет

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