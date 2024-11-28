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Укркокс закликав НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Укркокс закликав НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії
Укркокс закликав НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: це економічно необгрунтовано
фото з відкритих джерел

Укркокс закликав НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: це економічно необгрунтовано

Підвищення тарифі на передачу електроенергії є необґрунтованим і вдарить по конкурентоздатності українських підприємств. Тим часом, Укренерго має шляхи оптимізації витрат, застосування яких дасть змогу стримати зростання тарифу до кінця воєнного стану. Про це йдеться у офіційному листі Асоціації «Укркокс» до голови Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) Юрія Власенка.

«Звертаємось з закликом не схвалювати проект тарифу на передачу електричної енергії на 2025 р до 665,27 грн/МВт.год (+26% до поточного тарифу). Таке зростання призведе до втрат коксохімічної промисловості на рівні 1,3 млрд грн. Враховуючи війну, енергетичну, логістичну кризи, складну для галузі конʼюнктуру ринку підвищення тарифу буде мати вкрай негативні наслідки для української коксохімічної промисловості», – сказано у листі.

В «Укркоксі» також звернули увагу енергетичного регулятора на критичний стан металургійного комплексу, який є основним споживачем продукції коксохімічної промисловості.

«Наразі ГМК перебуває у глибокій економічній кризі, і у звʼязку з цим не зможе оплачувати збільшені витрати на коксохімічну продукцію внаслідок підвищення тарифів на передачу електроенергії. Надзвичайно важливо зазначити, що самі коксохімічні підприємства не мають достатнього фінансового запасу міцності, щоб покрити зростаючі витрати на всі ресурси», – підкреслили в Асоціації.

Там наголосили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії створить додаткове навантаження на всю промисловість та може призвести до скорочення обсягів виробництва та серйозних економічних проблем у галузі.

«За розрахунками експертів, витрати оператора системи передачі на передачу електричної енергії можуть бути значною мірою оптимізовані. Так, витрати на повернення залучених кредитних коштів не мають включатися до розрахунку тарифу. У період війни підвищувати тариф заради виплати тіла кредитів минулих років необґрунтовано. Тіла кредитів мають бути реструктуровані для відтермінування платежів на період після закінчення воєнного стану», – кажуть в «Укркоксі».

Також має бути скорочений обсяг фінансових витрат НЕК «Укренерго» на сплату відсотків по кредитах: закладання у тариф 4,4 млрд грн на виплату відсотків під час війни є занадто важким тягарем для коксохімічної промисловості.

«Також слід оптимізувати витрати на закупівлю електроенергії для компенсації технологічних витрат, адже закладений Укренерго обсяг технологічних втрат електроенергії 3 ТВт.год є завищеним. Враховуючи зазначене, «УКРКОКС» закликає НКРЕКП впровадити мораторій на підвищення тарифів на передачу електричної енергії до стабілізації ситуації в металургійній та коксохімічній промисловості», – резюмується у листі.

Як відомо, НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів на +25,8% до 665,26 грн / МВт*год. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами. Водночас, енергетичні експерти закликали Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, і оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.

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Теги: Укренерго промисловість НКРЕКП

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